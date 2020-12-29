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Aktüel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 525 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 525 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:28:31 -
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 525 kişiye ceza

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 525 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 124 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 377 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.

- Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM olmak üzere 670 iş yerini kontrol etti.

Ekipler, son 24 saatte yaptıkları denetimlerde 18 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 16 bin 200 lira, maske takmamaktan 5 kişiye 4 bin 500, sigara içme yasağını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira para cezası kesti.

Karantina ihlali yapan 8 kişi ise yurda yerleştirildi.

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