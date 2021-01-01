  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
Aktüel

Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:42:43 -
Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentteki filyasyon ve emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Gül, Şehitkamil ilçesindeki 119 Nolu Sosyal Tesisleri'nde faaliyetlerini sürdüren filyasyon ekiplerini ziyarette etti.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve yeni yılını kutlayan Gül, daha sonra Şehitkamil ilçesindeki Durmuş Fikret Aykaç İbrahimli Polis Merkez Amirliği ve Şahinbey ilçesindeki Şehit Ekrem Kurtoğlu Polis Merkez Amirliği'ne geçti. Buradaki polislerle sohbet eden Gül, polislerin yeni yılını kutladı.

Vali, Gül, ziyaretlerin ardından gazetecilere, yeni yılın sağlım ve mutluluk getirmesini diledi.

Kentte 2020 yılında önemli olağanüstü bir kaza veya belanın yaşanmadığını ifade eden Gül, "2021 yılı inşallah daha iyi olacak. 2020'de bütün önceliğimiz salgındı. O tedbirler aşı çalışmaları ve salgın tedbirlerin yaygınlaşmasıyla inşallah bir veya iki ay içerisinde normalleşecek." dedi.

Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Gaziantep geleceğe daha umutla bakıyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha iyi olacağız. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Bütün Türkiye'de vakalarda düşüş var. Vatandaş kurullara ve tedbirlere uyduğu müddetçe vakaların düştüğünü görüyoruz. Bizim kentimizde de öyle. En son Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca açıklamıştı, Türkiye'de en çok vaka düşen illerin başında Gaziantep'i saymıştı. Ama bu iş anlık bir olay, düşmesi de yükselmesi de. Bir haftalık bir tedbire ya da rehavete bakıyor. Şu an çok iyiyiz. Ama rehavete kapılırsak bir hafta sonra Türkiye'nin en kötüsü olabiliriz. Bu bütün iller için geçerli. İnşallah aşı yaygınlaşana ve salgın tamamen Türkiye'nin gündeminde çıkana kadar da tedbirlerimiz aynı hassasiyetle devam edecek."

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolaysıyla görevlerini başındaki güvenlik güçleri ziyaret etti.

Vali Coşkun beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte yeni yılı görev başında karşılayan polislere, moral ziyaretinde bulundu.

Coşkun, uygulama noktasındaki polislere tatlı ve salep ikram etti.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Genç Kızılay Topluluğu Trabzon Bulvarındaki polislere tatlı, salep ve çorba ikramında bulundu.

Hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ziyaretler sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor
Dünya

İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a alttan alta destek verdiği öne sürülen İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacağ..
'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu:
Gündem

'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın parasını 'Şarap'lı yılbaşı hediye paketi ile çarçur e..
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay