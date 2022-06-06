Gaziantep Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, 6.6.2022 günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) KPSS Sonuç Belgesi

2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)

3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6) Askerlik durum belgesi

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310

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