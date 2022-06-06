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Ekonomi Gaziantep Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Gaziantep Üniversitesi personel alacak

Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına gö re giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:42:00 -
Gaziantep Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, 6.6.2022 günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) KPSS Sonuç Belgesi

2) Tecrübe  istenilen  pozisyonlar  için  meslek  kodunu  gösterir  SGK  hizmet  dökümüyle birlikte  resmi  veya  özel  kuruluşlardan  başvuru  tarihleri  içerisinde  alınmış  iş  deneyim  belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)

3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6) Askerlik durum belgesi

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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