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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:43:56 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg84,0092,00
Antep fıstığı içi (kavrumuş) )Kg135,00165,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00125,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,0070,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg27,2527,25
Kuzu eti (gövde) Kg35,4047,70
Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg8,7514,40

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