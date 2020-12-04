Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları uyardı.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.

- Kilis

Kilis'te de gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, il merkezinde vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklardaki araç ve yaya trafiği yoğunluğu sona erdi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Malatya

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin kimlikle belgelerini kontrol etti.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini de denetledi.

Belediyenin temizlik görevlileri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu sona erdi.

Polisler, kısıtlama kapsamında kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.

Kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Adıyaman

Kentin işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakimlik oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gölebatmaz Caddesi, Sıratut Caddesi'nde kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi.