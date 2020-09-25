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Ekonomi Gaziantep sanayisi "savunma" görevine hazırlanıyor
Ekonomi

Gaziantep sanayisi "savunma" görevine hazırlanıyor

STM, Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına, savunma ve medikal gibi yüksek katma değerli alanlarda görev almaları için destek verecek - Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Gaziantep artık katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretecek ve ürettiği teknolojik ürünler de Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:31:06 -
Gaziantep sanayisi "savunma" görevine hazırlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, savunma ve medikal gibi yüksek katma değerli alanlara katkı vermeye hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisi şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Gaziantep'te faaliyet gösteren makine metal sanayi firmalarının kapasitesinin artırılmasına yönelik destek vermesini içeren protokol Gaziantep Valiliğinde imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in gittiği şehirlerde kalıcı eserler ve izler bıraktığını söyledi.

Gaziantep'in zaten üreten bir şehir olduğuna işaret eden Gül, "Gaziantep artık katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretecek ve ürettiği teknolojik ürünler de Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olacak. 100 yıl önce hangi saiklerle Gaziantep'te mücadele ettiysek bugün de aynı saiklerle bu mücadeleyi yapacak. Bu bazen cephede, bazen ekonomik alanda, bazen sosyal ilişkilerde oluyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin 1970'li yıllarda örnek bir makine sanayisi kurduğunu ifade etti.

Yeni dünyada yerli yazılım ve dijital sanayiyle farklı bir dönem olduğunu dile getiren Şahin, "Rekabeti yönetmemiz için el yordamıyla, emek yordamıyla olan sanayimizi katma değer üreten, yüksek teknolojiye geçen sanayi altyapısına dönüştürmemiz gerekiyor. Burada da en önemli gücümüz savunma sanayisi. Muhteşem bir başarı hikayesi var. Gaziantep'te de bu potansiyel var. Bu koordinasyon bizi yüksek teknolojiye geçirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, imzalanan protokol ve TEKNOFEST ile Gaziantep'in önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir sanayi altyapısına kavuşacağını kaydetti.

- Hedefte ihracat var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'ye teknoloji birikimi kazandırmak, proje yönetimi ve sistem mühendisliği gibi alanlarda bilgi birikimi oluşturmak ve bunları farklı alanlarda kallanabilmek için faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yaptıkları projelerde, geliştirdikleri teknolojilerde mümkün olduğu kadar bütün savunma sanayisi ekosistemini kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Güleryüz, böylece özellikle ihracat odaklı faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Güleryüz, "İpekyolu Kalkınma Ajansını da yanımıza alacağımız bu protokolle amacımız, Gaziantep'in lokomotif sektörlerinden makina metal sanayisi firmalarının incelenmesi ve hep birlikte yapılacak çalışmalarla bir yol haritası çıkartılması, yapılan ürünlerin ve faaliyetlerin savunma sanayisinde nasıl kullanılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunulması ve bunla kalmayıp farklı sektörlerde nasıl ilerlenebileceğine yönelik analizler yapılması." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, STM'nin savunma sanayisi ekosistem içerisinde dinamik bir şirket olduğuna işaret ederek, bu iş birliğinin savunma sanayisi ve Gaziantep için olumlu sonuçlar vereceğini belirtti.

- 30 firmada çalışmalar yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de protokol kapsamında yapılacak çalışmalarla kentin daha rekabetçi bir şehir haline geleceğini ve katma değeri yüksek mal üretmek anlamında önemli mesafe alacağını söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Gaziantep makina metal sanayisinin küresel rekabet koşullarında ihtiyaç duyduğu stratejik, teknolojik ve dijital dönüşüm sürecinin başlanıcı sayılabilecek çok önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda 30 firmada analiz çalışmaları yapılacağını, üretebilecek yeni ürünler tespit edeceklerini anlatan Akyılmaz, Gaziantep'i savunma sanayisinin en önemli tedarikçilerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.


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