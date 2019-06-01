Gaziantep lise taban puanları 2019 Gaziantep lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Gaziantep lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

ŞEHİTKAMİL Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi, Nizip Fen Lisesitaban puanları

ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi taban puanları

İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Gaziantep LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesit aban puanları

ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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