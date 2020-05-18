  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Aktüel

Gaziantep Kolej Vakfı’ndan sanal fotoğraf sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:00:15 -
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan sanal fotoğraf sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı anısına hazırlanan “Geçmişten Günümüze 19 Mayıs ve Atatürk Gençliği” adlı sanal fotoğraf sergisi açıldı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından bir birinden farklı etkinlikle kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanal fotoğraf sergisi düzenlendi.


“https://poly.google.com/u/5/view/a03c9rw2wrJ” linkinden herkesin ulaşabileceği sergide Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıllık tarihine sığdırdığı 19 Mayıs törenleri, spor takımları, okul tarihine altın harflerle kazınmış spor başarıları ve Mustafa Kemal Atatürk ve Türk istikbalinin emanetçileri olan gençlerin fotoğraflarına yer verildi. Kısa bir süre içiresinde kamuoyu tarafından büyük ilgi gören serginin her geçen an Türkiye ve dünya genelindeki ziyaretçi sayısının artması dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı