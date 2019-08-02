Gaziantep gastronomisi Gastroantep Festivaliyle yeniden dünya sahnesinde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastroantep Festivali’ne “Fıstık var, biber var, nar var” diye bakılamayacağını belirterek, “Burada istihdam var, burada ekonomi var, burada ihracat var, burada büyüme var” dedi.

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2’nci Gastroantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Gaziantep’te görev yapan ajans muhabirleri, yerel gazete ve televizyon temsilcileri tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantıda, eşsiz Antep mutfağının yeniden uluslararası bir boyut kazanacağı vurgulandı. Katılımcıların çeşitli antep yemeğini tadacağı festivalde, kentin tarihi ve kültürünü yansıtılacak etkinlikler hakkında bilgi verildi.

"Küresel bir oyuncu olmamız için kendimizi tartmalıyız"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin rekabet etme gücünü, şehrin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaları dile getirerek, Gastroantep Festivali’ne, “güneş, toprak ve kalpten gelen lezzet” diyerek başladıklarını bildirdi. Şahin, “Gaziantep bereketli hilalin tam ortasında bulunuyor. Bereketli hilal, güneş ve toprak bu coğrafyaya güç veriyor, beraberinde lezzet, sağlık ve sıhhat veriyor. Güneşin ve toplam tarihten gelen lezzetin sonrasında bu farkındalığı sağladık, bilimsel olarak bölgede rekabet gücmüzü artırmak istedik. Doğduğum toprakları çok seviyorum, kesinlikle şehir milliyetçiliğiyle yaklaşmıyorum, raporlar bize Gaziantep’in İstanbul’la yarışır hale geldiğini gösteriyor. Şehrin rekabet etme gücünü iki noktada yoğunlaştıracağız. Birincisi sanayimizi yüksek teknolojiye geçireceğiz. Bu konu üzerine çalışıyoruz. Valiliğimizin başkanlığında önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğiz, ilgili bakanlara konuyu anlatacağız. Büyük fırsatlar var, sürekli bardağın boş tarafına bakamayız, bardağınboş tarafını görüp birlikte nasıl dolduracağımızı, şehrin kalkınma potansiyelini, ekonomisini, istihdamını nasıl artıracağımıza bakmalıyız. Dolayısıyla Gastroantep’e fıstık var, biber var, nar var diye bakamayız burada istihdam var, burada ekonomi var, burada ihracat var, burada büyüme var. Pasta büyüdüğü zaman herkesin yararlanacağı bir bölgesel kalkınma modeli ortaya çıkacak. Onun için kentsel rekabet gücümüzü artırmalıyız, kendimizi çok iyi tartmalıyız. Küresel bir oyuncu olmamız için Dünya nereye gidiyor sorusuna cevap bulabilmek için çalışmalıyız. Yaptığımız çalışmada genel stratejimiz, kentsel analizlerle kentsel rekabet gücümüzü ortaya çıkarmak olacaktır. Şehirde kalkınma, yatırım ve tanıtım ofisini oluşturacağız, sanayi odaklı, tüm ilgili odaları kapsayacak bir ofis kuruyoruz” dedi. Sunum eşliğinde Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliklerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren başkan Şahin, Gazi şehrin sanayisiyle, ticaretiyle, nitelikli insan gücüyle farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Şahin, belediye tarafındangastronomi alanındaki çalışmalarda yürütülen mahalle mutfağından söz etti. Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından süzülüp gelen zengin kültürel miras olduğunu vurgulayan Şahin, şunları dedi:

“Gaziantep mutfağının UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’na dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz GastroAntep Festivali’yle global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız.”

Gaziantep’in sadece mutfağıyla değil zengin kültürel mirasıyla da eşsiz bir şehir olduğunu anlatan Fatma Şahin, “Bu kent, Zeugma ve Yesemek gibi iki UNESCO Dünya Mirası Listesi Adaylığına sahiptir ve İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir. Dülük antik kenti ve Karkamış antik kenti ile de şehrin konumunun önemi anlaşılabilmektedir. Karkamış antik kentinin kazı çalışmaları kapsamında oluşturulacak olan Karkamış Arkeopark’ın bir bölümü düzenlenen törenle açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm Dünya’ya gösterecek. Kazıların sonunda yapılması planlanan Karkamış Arkeopark, Hitit İmparatorluğu ve Demir Çağı dönemine ışık tutacak. Yani biz diyoruz ki 4 Mevsim Gaziantep Lezzetiyle Gaziantep, sanatıyla Gaziantep, tarihiyle Gaziantep, doğasıyla Gaziantep” diye konuştu.

Şahin, 2018 yılında ilki gerçekleşen ‘GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, dünyaca ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin, 116 şehir içerisinde gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep’in mutfağını yorumladığını hatırlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihe, kültüre, sanata ve gastronomiye gönül veren herkesi GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne davet etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gastroantep Festivali’yle kentin en güçlü yönünün gözler önüne serileceğini söyleyerek, festivalin ekonomik açıdan gıda alanında üretim yapan birçok firmanın olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi. Toplantıda konuşan AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gastroantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin önemine değindi.

Gazetecilerin sorularının yanıtlandığı geniş kapsamlı değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.

Gastroantep festivali

Gastroantep Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın kurumsal sponsorluğundaki meraklılarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festivalde Dünya’nın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması "Local Chef" de yapılacak. Festival, Gaziantep’in gastronomi kültürü ve tarımsal gıda ürünlerinin Dünya’ya açıldığı bir platforma dönüşecek. Gaziantep ile özdeşleşen tüm yemeklerin tescil edilme çalışmaları da bir yandan sürdürülüyor. Gaziantep mutfak kültürünü araştırarak yemeklerin tespit ve tescillerini Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) ve Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezi’nde (GASMEK) “Gaziantep Mutfak Kültürü” ile ilgili eğitimleriyle üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalara destek sağlıyor. Bu merkezler bilginin dağılması, yaygınlaşması ve Gaziantep yemek kültürünün yeni nesillere aktarılması çalışmalarında itici güç konumunda bulunuyor. Gaziantep’te ayrıca Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi ile bu kültürün tarihi değerleri de sergileniyor ve yeni nesillere aktarılıyor. Kent içinde yemek kültürünün özgünlüğüyle korunması konusunda çalışan diğer etkin kurum ise Gaziantep Ticaret Odası. Gaziantep’te mutfak kültürü ve yemeklerin, içeceklerin yaşatılmasıyla ilgili faaliyet gösteren bu ana kurumlar yanında güçlü STK’lar da bulunuyor. Gaziantep Ticaret Odası’nın yanı sıra, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Bakırcılar Odası da Gaziantep’te mutfak kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlere destek veriyor.