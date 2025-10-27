  • İSTANBUL
Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK 0 - 4 Fenerbahçe

90' Maçda son düdük çaldı.

90' Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

88' GOL! Talisca, ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı. Talisca ceza sahası dışından çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.

85' KIRMIZI KART! Abena, Talisca'ya yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

85' Abena'nın Talisca'ya yaptığı faul sonrası Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR monitörüne çağrıldı.

84' Sarı Kart - Myenty Abena

81' GOL! Talisca, serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Talisca, muhteşem bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e yükseltti.

80' Talisca'nın vuruşu kaleciden döndü. Seken topa yakın mesafeden Oosterwolde vurdu top üst direkten geri geldi.

77' Oyuncu Değişikliği: Youssef En-Nesyri - Talisca

77' Oyuncu Değişikliği: Arda Kızıldağ - Emmanuel Boateng

73' En-Nesyri ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı kaleci Burak kurtardı.

72' Sarı Kart - Deian Sorescu

72' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde

66' Oğuz Aydın sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalecinin üstünden aşırtma vuruş yapan Oğuz'un şutunu Rodrigues çizgiden çıkardı.

61' Oyuncu Değişikliği: Marco Asensio - Sebastian Szymanski

61' Oyuncu Değişikliği: Archie Brown - Levent Mercan

57' Nene'nin ara pasında Asensio karşı karşıya kaldı. İspanyol yıldızın vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

55' Oyuncu Değişikliği: Kerem Aktürkoğlu - Oğuz Aydın

55' Oyuncu Değişikliği: Edson Álvarez - Fred

54' Kozlowski'nin arka direğe açtığı ortaya Lungoyi vurdu Semedo'ya çarpan top kornere gitti.

49' Lungoyi'nin sol çaprazdan vuruşu auta gitti.

47' Sarı Kart - İsmail Yüksek

46' Oyuncu Değişikliği: Luis Pérez - Deian Sorescu

46' İkinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Kendi ceza sahasında topu kapan Oosterwolde rakip kaleye kadar topu taşıdı. Hollandalı oyuncunun vuruşu kalecide kaldı.

43' Sarı Kart - Milan Škriniar

40' Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. Orta sahalar bu dakikalarda hızlı geçiliyor.

30' Kozlowski sağ kanattan ceza sahasına girdi ama vuruşu yan ağlarda kaldı.

25' Sarı Kart - Edson Álvarez

21' GOL! En-Nesyri 2. kez ağları sarstı. Sol kanattan ceza sahasına giren Asensio, topu En-Nesyri'ye çevirdi. Boş pozisyondaki Nesyri, topu ağlara gönderdi.

18' En-Nesyri ceza sahası dışından kaleyi yokladı top direkten döndü.

17' Bu bölümde oyunun temposu düştü.

12' Brown'un sol kanattan açtığı ortaya En-Nesyri kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

8' Rodrigues uzaklardan kaleyi denedi top Ederson'da kaldı.

8' Gaziantep FK kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

6' Sarı Kart - Archie Brown

5' GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu En-Nesyri penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

4' Fenerbahçe, korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

