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Spor

Gaziantep FK 17 Ağustos'ta top başı yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:08:41 -
Gaziantep FK 17 Ağustos'ta top başı yapıyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Süper Lig hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecek kamp programı belli oldu.

Buna göre kırmızı-siyahlılar, 16 Ağustos Pazar günü Bolu Gazelle Resort'ta toplanarak, 17 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

17 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek olan Gaziantep ekibi, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e dönecek.

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