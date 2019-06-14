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Gaziantep ekonomisine yeni bir soluk

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin, yatırım ve üretim için cazip imkanlar sunduğunu söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
Gaziantep ekonomisine yeni bir soluk

 Mehmet Aytekin  Gaziantep 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanmış, çevre ile uyumlu, dünyadaki değişime ve gelişime ayak uydurabilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin, yatırım ve üretim için cazip imkanlar sunduğunu söyledi.

Cengiz Şimşek, önümüzdeki dönemde OSB’ye değer katacak projelere ağırlık vereceklerini ifade etti. Başkan Şimşek, açıklamasına şöyle devam etti: “Gaziantep’te güçlü bir sanayi kültürü ve altyapısı var. Buna Gazianteplilerin girişimcilik ruhunu da eklemek gerekir. Bunlar önemli avantajlarımızdır. Alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanan Gaziantep OSB’nin değerini daha da artırmak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmek için önemli projeler yürütüyoruz. Bu amaçla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte Teknopark kurma çalışmalarımız devam ediyor. 2. OSB’de 5 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Teknopark’ın yapımına bu yıl içerisinde başlanılması planlanıyor. Atık su arıtma tesisimizin işletilmesi sonucu oluşan çamurdan enerji üreteceğiz. Arıtma tesisi işletmesi sonucu oluşan çamur kekinin hacimsel azalması, bertarafının sağlanması ve enerjiye dönüştürülmesi konusunda  ‘Fizibilite Onayı’ ve ÇED Olumlu belgesi alınmış olup, tesis inşaatı bitirilmiş olup, montaj devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:36
  1. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek
  2. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
  3. Cengiz Şimşek
  4. OSB
  5. ÇED Olumlu belgesi

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