Gaziantep Büyükşehir'den kurumsal kapasiteyi güçlendirecek üç yeni proje

Gaziantep Büyükşehir'den kurumsal kapasiteyi güçlendirecek üç yeni proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol kapsamında, belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik üç önemli eğitim ve analiz çalışması hayata geçirilecek.

Turizm, kamu ihale süreçleri ve enerji verimliliği alanlarında belediye personelinin yetkinliğini artırmayı hedefleyen protokolün imza töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda yapıldı.

Kurumlar arası iş birliği kapsamında “Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi”, “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” ve “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı” projeleri hayata geçirilecek.

Projelerin, Gaziantep’in turizm kapasitesinin geliştirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinlik ve mevzuata uyumun artırılmasına, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunması amaçlanıyor.

ÜÇ YENİ ÇALIŞMA İLE KURUMSAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

“Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi” projesi kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde destinasyon yönetimi ve turizm tanıtımı alanlarında görev yapan personelin, güncel turizm eğilimleri doğrultusunda dijital ve geleneksel tanıtım yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Proje ile Gaziantep’in turizm alanındaki rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi anlayışının kurumsal düzeyde güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” projesi ile ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerinde görev alan personelin mevzuata uyum düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor.

Eğitim programı kapsamında süreçlerin standartlaştırılması, uygulama birliğinin sağlanması ve kurumsal işleyişin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı” projesi ile Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, doğal yaşam parkı yerleşkesindeki enerji tüketim yapısı detaylı şekilde analiz edilecek. Devamında enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirilecek, böylece kurumsal enerji yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.

