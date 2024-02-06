Gaziantep Büyükşehir depremzede öğrencileri hem hayata hem de geleceğe bağlıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Gaziantep’e bağlı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden gençler, üniversite hazırlık sürecinde GASMEK’lerle eğitim açığını kapatıyor.

Üniversite sınavına 4 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı 6 Şubat’ta yaşanan depremler yüzünden mezuna kalan gençler, doğal afetin travmatik etkisinden kurtulmanın yanında yarıda kalan eğitimine devam etmek için ilçelerde kurulan GASMEK’lerden faydalanıyor.

İlçede kurduğu YKS kurslarıyla her branşta eğitim imkanı sunarak ‘asrın felaketi’ olarak tabir edilen depremlerin yaralarını hızlıca saran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin üniversite hazırlık sürecindeki en büyük destekçisi oluyor.

Yalnızca ders verme hususunda değil, aynı zamanda soru bankaları ve birebir derslerle soru çözümleri hizmeti de sunan büyükşehir, fırsat eşitliğinin de en büyük örneklerinden birini sergiliyor.

Üniversiteye hazırlanan depremzede Buse Ulu, depremlerin kendilerini çok kötü etkilediklerini belirterek, “Çoğumuz zaten depremden sonra çalışmayı bıraktılar. Çünkü o psikoloji kolay bir şey değil. Sonra diyoruz ki pes etmememiz lazım. Yaşadık bir şeyler ama hani devam etmemiz lazım” dedi.

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Büyükşehir’in YKS kurslarından öğle saatine kadar faydalandıklarını anlatan Ulu, “Buradaki derslerimiz bittikten sonra kütüphaneye gidiyoruz. Orada çalışıyoruz akşam 22.00’ye kadar orası açık, orada. 06:00-06:12 kütüphanede daha çok çalışma imkânı oluyor. Konteynerde çalışma imkânımız asla yok. Tek oda olduğu için orada çalışma imkânımız hiç yok” diye konuştu.

BAŞARISINI BAŞKAN FATMA ŞAHİN’E HEDİYE ETMEYİ PLANLIYOR

9 Eylül Üniversitesinde İngilizce okumak istediğini anlatan Ulu, “İzmir çok güzel bir şehir ve ben orada okumak istiyorum bir şekilde. Şimdi ben üniversiteyi kazanırsam bize de çok destek olduğu için başkanımız Fatma Şahin’e ben, hediye-ödül olarak vermek istiyorum çünkü onun bize kendisi söylemişti ve ben de bunun farkındayım kız çocuklarının okumasını çok istiyor. Ben ona hediye olarak vermek istiyorum çünkü onu biz ailemizden biri olarak görüyoruz hem ablamız hem annemiz her şeyimiz gibi yani o bizim” dedi.

Depreme sınava hazırlık sürecinde yakalandıkları için odaklanma problemi yaşadığını söyleyen Merve Şanlı, “Odaklanma süreci olmuyordu. Birkaç dakika odaklanıyorduk sonra geri o sesler falan, görüntüler, ölüler falan aklımıza geldikçe odaklanma tamamen bitiyordu yani. O an çalışsam bile kendimi kandırmış olacaktım çünkü” ifadelerini kullandı.

ŞANLI, ÜCRETSİZ DERSLERİN AŞIRI İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Depremde her şeylerini kaybettiklerine dikkati çeken Şanlı, “Enkaz olduğu için biz her şeyimizi kaybettik. Hayata baştan başladık. Babam zaten evde tek çalışan babam. Babam çalışıyor onun tek ücretiyle de dershane hani hayat şartlarından dolayı gitmek pek mümkün olmuyor ve burada da dershane olmadığı için. Burada ücretsiz dersleri göstermeleri aşırı iyi oluyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarında eksik oldukları konulara ağırlık verildiğini dile getiren Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremden dolayı okula gidemedik ve konu eksiğimiz vardı. Biz bunu burada hocalarımızdan görüp yukarıya gidip YouTube’tan herhangi bir kanaldan takip ettiğimiz bir hocayla dersimize devam ediyoruz. Buradaki birebir olduğu için daha iyi oluyor. Burada kaynak kitapları GASMEK tarafından bize veriyor. Haftada bir denemelerimiz oluyor TYT-AYT şeklinde. Burada denemelerimize de girebiliyoruz sıralamamızı da görebiliyoruz. Günde 8 saat çalışıyorum ve İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. İstediğini. Üniversite olarak Mersin Üniversitesini istiyorum.”

“HER ŞEY MAHVOLDUĞU İÇİN ÇALIŞMA İSTEĞİM YOKTU”

Bir diğer depremzede Çağrı Başpınar da kendisinin de mezuna kalmak istemediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ben çok ders çalışan bir insan değildim yine çalışıyordum ama deprem olduğundan dolayı ister istemez 10 saniyelik bir sarsıntıyla hayatındaki her şey mahvoluyor. Sevdiğin arkadaşlarını kaybediyorsun evini-yurdunu kaybediyorsun. Mesela ben Kahramanmaraş’ta oturuyordum, Maraş’tan buraya taşındım. O yüzden ister istemez hayatındaki her şey mahvolduğu için çalışma istediği de gelmiyor bir müddetten sonra ama zaman ilerledikçe tekrardan bazı şeyler rayına oturdukça tekrardan çalışmak zorunda olduğunu anlıyorsun ve tekrardan çalışıyorsun.”

Haftanın pazar günü hariç olmak üzere 6 günü kurslardan yararlandığını söyleyen Başpınar, “Evde tek başına oturup çalışınca dikkatini çok fazla şey dağıtabiliyor. Bilgisayar olsun, internet olsun, sosyal medya olsun ama burada tek başına olmadığın için hani çevren çok etkili oluyor. Ders çalışmak istemediğinde evde rahatlıkla bırakabiliyorsun ve başka şeylerle ilgilenebiliyorsun. Ama burada ya da yukarıda ders çalışmayı bırakacak olsan bile etrafına bakıyorsun herkes ders çalışıyor hani sen de etkileniyorsun ve sen de ders çalışıyorsun bu sayede” diye konuştu.

GASMEK’LERDE EĞİTİM ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin GASMEK’lerinde eğitimlerin çok verimli geçtiğini aktaran Başpınar, “Evde kendim çalışsam bu kadar verim alamam. Burada hocalarımızla birebir işlediğimiz için çok daha fazla verimli oluyor. Kendimiz temin etmiyoruz kitapları dışarıdan geliyor bize kitaplar. Test kitaplarına ücret ödemiyoruz. Hedefim Marmara Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Kendimi hazır hissediyorum çünkü elektrik-elektronik mezunu olduğum için lisenin devamında iyi bir üniversite okuyup iyi bir mühendis olmayı hedefliyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERE OLAN SORU KALIPLARI BİLE DEĞİŞTİ

Deprem bölgesinde Türkçe öğretmenliği yapan Sevdam Akar, depremle birlikte öğrencilere yönelik soru kalıplarının bile değiştiğinin altını çizerek, “Örneklerimizi verirken ders içerisinde hiçbir şekilde hayatlarına dokunabilecek örnekler vermemeye çalışıyoruz. Bizde çok büyük yıkımlar yaşandı, evlerimizi, eşyalarımızı, anılarımızı kaybettik. En ufak eşyayla alakalı bir konu geçtiği zaman dalıp gidebiliyorlar ya da evle alakalı bir konu geçtiği zaman öğrencilerimiz dalıp gidebiliyorlar çünkü o anı hatırlıyorlar o zamana geri dönüyoruz ya da evleri yıkılmış, enkaz altından çıkmış öğrencilerimiz var. Onların o enkazdaki hâllerini hatırladıklarında evet o an göz temasımız birdenbire kesiliyor. Ve biz biliyoruz ki o ana dönüyorlar ve biz konuyu değiştirmeye çalışıyoruz. Evet sen de yaşadın, biz de yaşadık beraber ayağa kalkacağız mesajını vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.