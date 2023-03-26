Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 4 adet arsanın satışı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı yapılacak.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.

Söz konusu yerlerin ihalesi 05.04.2023 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 05.04.2023 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

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