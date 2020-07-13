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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, The Old Guard filmdeki sahne sonrası Charlize Theron'u kente davet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, The Old Guard filminde Gaziantep baklavasını öven Hollywood oyuncusu Charlize Theron'u kente davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:47:00 -
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, The Old Guard filmdeki sahne sonrası Charlize Theron'u kente davet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, geçen yıl 'Oscar Ödülleri' olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan 'Akademi Ödülleri' töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikramı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Oyuncu Charlize Theron'un da bu menüde Antep baklavasının tadına baktığını öğrendiklerini ifade eden Şahin, vizyona giren 'The Old Guard' filmdeki sahneden de çok etkilendiklerini belirtti. Şahin, şöyle konuştu:

"Filmdeki sahneyi izleyince Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık. Davetimizi sosyal medya hesaplarımızdan da gerçekleştirdik. Kendisine resmi davette de bulunacağız. Theron'u gastronomi ve lezzet başkenti olan Gaziantep'te ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olacağız."

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