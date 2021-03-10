  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep Batıkent’te 4+1 daire icradan satılık
Ekonomi

Gaziantep Batıkent’te 4+1 daire icradan satılık

Gaziantep İcra Dairesi, Şehitkamil ilçesi Batıkent’te bulunan 192 m2’lik 4+1 daireyi 827 bin 952 TL’den satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:35:00 -
Gaziantep Batıkent’te 4+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Batıkent Mah., 09053 nolu sok. Özmen Sitesi A blok No.2 K:5 D Şehitkamil/G.Antep’te bulunan dairenin ilk satışı 27/05/2021 günü saat 14:15’te Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde yapılacak.

İnşaat tarzı İmar planında ayrık nizam dört katlı yapı adasına gelmekte olduğu belirtilen ilana göre taşınmaza birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti
Dünya

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Paris..
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti
Yaşam

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir genç kızı öldüresiye darbettiği anları canlı yayında pa..
Soruyu beğenmeyen Başbakan gazetecilere dezenfektan sıktı
Dünya

Soruyu beğenmeyen Başbakan gazetecilere dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, basın toplantısı sırasında gazetecilerin "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu beğenmeyerek gazeteci..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay