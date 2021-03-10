Gaziantep Batıkent’te 4+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Batıkent Mah., 09053 nolu sok. Özmen Sitesi A blok No.2 K:5 D Şehitkamil/G.Antep’te bulunan dairenin ilk satışı 27/05/2021 günü saat 14:15’te Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde yapılacak.

İnşaat tarzı İmar planında ayrık nizam dört katlı yapı adasına gelmekte olduğu belirtilen ilana göre taşınmaza birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacak.

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