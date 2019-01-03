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Gaziantep Basketbol'da James'le yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı.

03 Ocak 2019 Perşembe 09:33
Gaziantep Basketbol'da James'le yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep ekibi, Delroy James'i sezon başında Yunanistan'ın AEK takımından 1 yıllığına kiralamıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:33
  1. Gaziantep
  2. Basketbol
  3. Delroy James
  4. Gazianep Basketbol
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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