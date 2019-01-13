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Gaziantep Basketbol'da ilk yarı perfomansı memnun etti

- Başantrenörü Nenad Markovic:"Türkiye Kupası'na katılmayı hak ettik, şimdi play-off hattında olma zamanı"

13 Ocak 2019 Pazar 12:17
Gaziantep Basketbol'da ilk yarı perfomansı memnun etti


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Türkiye Kupası'na katılmayı hak ederek ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısındaki 14 maçtan 8 galibiyet elde ettiklerini hatırlattı.

Elde edilen sonucun bir Anadolu kulübü açısından memnun edici olduğunu aktaran Markovic, "Sezona başlarken Türkiye Kupası'na katılmayı kendimize hedef olarak koymuştuk. Dün itibarıyla da hedefimize ulaşmış olduk." dedi.

Markovic, hayatının her döneminde kendisine yeni hedefler belirlemeyi misyon edindiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an, 'Türkiye Kupası'na ulaştık, hedefimizi yakaladık.' deyip kenara çekilemeyiz. İkinci yarıda daha fazla mücadele edip, iyi savunmayı iyi hücumla da süslemeye çalışacağız. Bunun için 5-6 günlük iznin ardından çalışmalara başlayacağız. Türkiye Kupası'na katılmayı hak ettik, şimdi play-off hattında olma zamanı. İkinci yarıdaki hedefimiz ligi Avrupa'ya katılacak noktada tamamlayabilmek."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:17
  1. Gaziantep Basketbol
  2. Nenad Markovic
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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