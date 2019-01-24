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Gaziantep Basketbol temkinli

- Başantrenör Nenad Markovic:"Açıkçası ilk yarıda sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık"- "Sezon başında ne kadar paramız olduğunu biliyorduk. Bu parayla nasıl bir kadro kuracağımızı da biliyorduk. O yüzden hesabımızı bilerek hareket edip, kötü sürprizlere yer vermedik"- "Çok çalışıp Türkiye Kupası'nda da ilerleyebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 12:19
Gaziantep Basketbol temkinli


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ilk yarıda elde edilen başarıyla beklentilerin üzerine çıktıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısını 22 puanla 7. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı oldukça verimli geçirdiklerini belirtti.

İlk yarıda çok fazla sakatlık yaşamalarına rağmen bahane üretmeden çok çalışarak açığı kapattıklarını aktaran Markovic, "Açıkçası ilk yarıda sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık. Biz sürekli düşük bütçelerle daha iyi işler çıkarmaya çalışan bir ekibiz. Çok çalışarak işimizi yaptık. Mükafatını da aldık." ifadelerini kullandı.

Markovic, küçük bütçeyle önemli bir başarı elde etmelerinde bazı temel hassasiyetlerinin etkili olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Buradaki anahtar noktamız, kulübümüzün kararlı yapısı. Bu kulüpteki insanlar çok iyi. Herkesin parası zamanında ödeniyor ve organizasyon çok iyi kurgulanmış durumda. Ayrıca Türk oyuncuların buraya bağlılıkları, Gaziantep'te oynamak istemeleri de açıkçası işimizi kolaylaştırıyor. İkincisi ise sezon başında ne kadar paramız olduğunu biliyorduk. Bu parayla nasıl bir kadro kuracağımızı da biliyorduk. O yüzden hesabımızı bilerek hareket edip kötü sürprizlere yer vermedik. Gaziantep'in haritadaki konumu nedeniyle istediğimiz bazı yabancı oyuncular buraya gelmek istemedi ama elimizdeki bütçeyi maksimum verim alabileceğimiz şekilde kullandık. Sonucunu da aldık diye düşünüyorum."


- "Hedefimiz, Darüşşafaka Tekfen maçını kazanmak"


Markovic, genel hedefler belirlemek yerine yollarına maç maç ilerleyerek devam etmeyi daha doğru bulduğunu dile getirdi.

Sezon sonunda ulaşmak istedikleri yerle ilgili açıklamalarda bulunmayı tasvip etmediğini anlatan Markovic, "Şu anda sadece pazartesi günü oynayacağımız Darüşşafaka Tekfen maçıyla ilgili yorum yapabilirim. Her zaman genel hedefler belirlemek yerine daha çok önümüzdeki ilk maça odaklanmayı doğru bulurum. Şu an en büyük hedefimiz, Darüşşafaka Tekfen maçını kazanmak." diye konuştu.

Markovic, 13-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Kupası'nda da Anadolu Efes ile eşleştiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes şu anda sadece Türkiye liglerinin değil, Avrupa'nın da en iyi oynayan takımlarından biri. Oyuncuları da iyi bir form yakaladı. Ancak biz kazanmaya çalışacağız. Neticede maç günü, onların günü olmayabilir, biz de iyi mücadele edersek kazanabiliriz. Bunun için çok çalışıp Türkiye Kupası'nda da ilerleyebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:19
  1. Gaziantep Basketbol
  2. Nenad Markovic
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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