Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar kim?
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar kim? Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yaptığı konuşma ile bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu video sonrası Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Orhan Acar kimdir? Orhan Acar nerelidir? Orhan Acar hayatı biyografisi.
Orhan Acar, 1962'de Ankara Akyurt'ta doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya 1985 bölümünde yaptı. Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği 1988 bölümünde tamamladı. 1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Acar, buradan Dicle Üniversitesi'ne geçti ve 1 yıl görev yaptı.