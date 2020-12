Gazi Üniversitesi, Azerbaycan ile tıp eğitiminde güç birliği yaptı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, akademik ve kültürel alanlarda iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandığını, bu kapsamda her iki üniversitenin tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri-hemşirelik fakültelerinin müfredatının hazırlanması ve geliştirilmesi gibi eğitim öğretimde ortak faaliyetler düzenleyeceğini bildirdi.

Rektör Yıldız, atanmasının ardından üniversitede yapılacak yeni planlamaları AA muhabirine açıkladı.

Yıldız, Gazi Üniversitesinin temelinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla atıldığını, 1982'de YÖK'ün kurulmasıyla birlikte bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi kimliğine kavuştuğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin kurulduğu ilk yıllardan bu yana topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirdiğini, öncü araştırmalarla bilgiyi üretip, paylaşarak katma değere dönüştürerek, insanların hayat boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Üniversitenin aynı zamanda, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitesi ölçütlerine göre eğitim-öğretim yapan 11 öncü üniversiteden biri olduğunu aktaran Yıldız, "Üniversitemiz, yılların birikimiyle yetişmiş akademik kadrosu ve başarılı öğrenci yapısıyla, kuruluş amaçlarına uygun şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini, bilimsel ve akademik çalışmalarını, kurulduğu ilk günde duyulan heyecanla devam ettirmektedir" dedi.

Gazi Üniversitesinde eğitim, sağlık, mühendislik alanları ağırlıklı 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu bulunduğunu aktaran Yıldız, "Bu kurumlarımızda, alanlarında Türkiye ve dünyanın önemli bilim insanları görev yapmaktadır. Üniversitemizde 922 profesör, 356 doçent, 221 doktor öğretim üyesi, 558 öğretim görevlisi ve 1182 araştırma görevlisi ile toplam 3 bin 239 akademisyen; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde toplam 42 bin 516 öğrenci bulunmaktadır. Akademisyenlerimiz, aynı zamanda yapmış oldukları çalışmalarla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, hem ülkemizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

- Öğrencisi olduğu üniversiteye rektör oldu

Önce öğrencisi ve daha sonra da öğretim üyesi olduğu Gazi Üniversitesine rektör olarak atanmasına ilişkin Yıldız, üniversitede çeşitli kademelerde idarecilik de yaptığını ve 'Gazili" olmanın ayrıcalığıyla gururunu her daim yaşadığını söyledi.

Gazi Üniversitesine 14 Ağustos 2020'de rektör olarak layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a teşekkür eden Yıldız, "Gazi Üniversitesi, başta bana olmak üzere, hepimize bir emanettir. Bu emaneti korumak kollamak, geliştirmek ve yüceltmek vicdani bir görevimizdir. Akademik alt yapısı, deneyimi ve niteliğiyle Gazi Üniversitesi parlak bir gelecek için potansiyeli çok yüksek olan bir üniversitedir. Temel görevimiz olan bilim üretip, eğitim-öğretim hizmetini en iyi şekilde yerine getirerek, bize emanet edilen 42 bin 516 gencimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlamaktır." diye konuştu.

- "Uzaktan eğitimde yeni planlamalar devreye girecek"

Rektör Musa Yıldız, 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Birimlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını detaylı olarak analiz ederek yeni eğitim öğretim sürecine hazır başladıklarını ifade eden Yıldız, üniversite öğretim elemanları için Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı'nı düzenlediklerini belirtti.

Program çerçevesinde öğretim elemanlarına uzaktan eğitimde tasarım, etik ve telif hakları, materyal geliştirme, etkileşim ve buzkıranlar, sınıf yönetimi ve ölçme değerlendirme konularında eğitimler düzenlendiğini dile getiren Yıldız, ardından Öğrenci Oryantasyon Uzaktan Eğitim Programı kapsamında daire başkanları ve dekanların, aileye yeni katılan öğrencilerin sürece uyumu için üniversiteyi tanıttığını aktardı.

Bu yeni dönemde öğrenme yönetim sisteminde oluşturulan sanal sınıf sayısının 130 bin 567, ders sayısının 16 bin 176, bu derslerdeki öğrenci sayısının ise 242 bin 24 olduğunu aktaran Yıldız, öğrenme yönetim sisteminde kayıtlı olan öğrenci rakamının 33 bin 965, öğretim elemanı sayısının ise 1757 olduğunu belirtti.

Musa Yıldız, uzaktan eğitim alanında öğrenciler ve öğretim elemanlarına yeni eğitimler, birçok alanda kurs ve sertifika programlarının planlandığını bildirdi.

Tüm dünyanın, küresel salgından bir an evvel kurtulmasını dileyen Yıldız, "İnşallah en kısa sürede örgün eğitime geçerek değerli öğrencilerimizi sınıflarımızda, laboratuvarlarımızda ve kampüslerimizde görürüz " dedi.

- "Gazi ve Azerbaycan Tıp Üniversiteleri, öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi yapacak"

Uluslararası iş birliği kapsamında Gazi Üniversitesinin, Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğrencilerine de eğitimler vermeye başladığını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzaladık. Bu bağlamda her iki üniversite, tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri-hemşirelik fakültelerinin müfredatının hazırlanması ve geliştirilmesi gibi konularda ortak eğitim öğretim faaliyetleri düzenleyecek. Bunun yanı sıra ortak araştırma projesi, konferans, toplantı, seminer, çalıştay gibi bilimsel etkinlikler yapılacak ve derslere başlanacak.

Akademik ilişkileri güçlendirmek adına her iki üniversite arasında öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi de dâhil olmak üzere ortak bilimsel çalışmalar teşvik edilecek. Protokol, bilimsel yayınlarda ve kültürel faaliyetlerde iş birliği yapılmasını amaçladığından her iki üniversite, bilginin yanı sıra yayın üretimi ve paylaşımı yaparken aynı zamanda bilimsel araştırma verilerinin ve teknik malzemelerin değişiminde de bulunacak.”

Yıldız, üniversitenin teknik alt yapısı kullanılarak 21-23 Ekim tarihleri arasında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımlarıyla XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nu çevrim içi olarak düzenlediklerini de dile getirdi.

- Eğitim öğretim anlayışının temelini "gönül gücü" oluşturuyor

Rektör Yıldız, üniversitenin eğitim-öğretim anlayışının temelini gönül gücünün oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hem kendi adımıza yaptığımız işimize ve mesleğimize hem de öğrencilerimize olan sorumluluk bilincimizin içine gönül gücümüzü koyarak öğrencilerimizin gönüllerine girerek gönüllerini kazanmak istiyoruz. Bizim gönüllere girme yaklaşımımızın temeli Yunus Emre'nin 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.' dizelerinde gizlidir. Biz üniversite mensupları için öncelikle değerli öğrencilerimizin gönlüne girmeli, öğrencilerimizin gönüllerinde yer etmeliyiz ki öğrencilerimiz üniversitemiz kampüslerinde gönül rahatlığıyla, mutlulukla öğrenim hayatını sürdürebilsin. Öğrencilerimizin o narin, nazik gönüllerine girdikten sonraki en büyük hedefimiz, gayretimiz hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimize gerek uzaktan gerekse örgün eğitim yoluyla en iyi, kaliteli ve çağdaş eğitimi vermektir. Bu hususta üniversitemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren kendine has eğitim anlayışıyla fark yaratmaktadır."

-" Gazi ve Ankara Hacı Bayram Veli kardeş üniversiteler"

Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında öncelikli ve acil olarak çözüm bekleyen konuları değerlendirirken, iki üniversitenin kampüslerinin önemli bir bölümünün iç içe olduğunu hatırlattı.

Bu alanların kullanımında herhangi bir problem yaşanmaması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile bir araya geldiklerini aktaran Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görüşmemizde her iki üniversitenin kardeş üniversite olduğunu teyit ettik. Ortak çalışmalar yapılması ve sürekli iş birliği yapmak konusunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda, ortak olarak kullanılmakta olan alanlara iki üniversitenin adlarını taşıyan levhaların asılmasını sağladık. Bazı sosyal alanların ortak kullanımına ilişkin de adımlar atıldı. İlerleyen zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile olan iş birliğimizi daha da artırmak istiyoruz. Her iki üniversitenin sahip olduğu güçlü alanlar mevcut, üniversitelerimiz birbirinin güçlü yanlarından yararlanmalıdır. Bu amaçla her iki üniversiteye de katkı sağlayacak bilimsel faaliyetler düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor."