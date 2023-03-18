  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazi torunu ‘Onbeşliler’ anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüdü
Aktüel

Gazi torunu ‘Onbeşliler’ anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüdü

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Bağcılar’dan 4 Mart’ta üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen 53 yaşındaki gazi torunu Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 440 kilometre katederek Çanakkale’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 18:53:00 - 2023-03-18 18:53:46
Gazi torunu ‘Onbeşliler’ anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüdü

Gümüş, Türk bayrağını bugün Çanakkale’de yapılacak törende teslim etmek için 5’inci kez “Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü”nü tamamladı.

Bu süreçte 81 saatte 508 bin adım attığını belirten Gümüş, “Bugün ben Anadolu’yum, Ardahan’ım, Kars’ım, Adana’yım, Urfa’yım, Maraş’ım, Gaziantep’im, Hatay’ım, yaslıyım. Bundan 108 yıl önce yine aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye geldiler. Burada bayrağımızın var olması için savaştılar. Bu bayrağı, vatanı teslim eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23