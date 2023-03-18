Gazi torunu ‘Onbeşliler’ anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüdü
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Bağcılar’dan 4 Mart’ta üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen 53 yaşındaki gazi torunu Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 440 kilometre katederek Çanakkale’ye ulaştı.
Gümüş, Türk bayrağını bugün Çanakkale’de yapılacak törende teslim etmek için 5’inci kez “Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü”nü tamamladı.
Bu süreçte 81 saatte 508 bin adım attığını belirten Gümüş, “Bugün ben Anadolu’yum, Ardahan’ım, Kars’ım, Adana’yım, Urfa’yım, Maraş’ım, Gaziantep’im, Hatay’ım, yaslıyım. Bundan 108 yıl önce yine aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye geldiler. Burada bayrağımızın var olması için savaştılar. Bu bayrağı, vatanı teslim eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun” dedi.