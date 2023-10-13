Lübnan sınırında gazetecileri öldürülmüştü! Reuters 'katil İsrail' diyemedi
İşgalci İsrail'in bombalarıyla Lübnan sınırında kameramanları öldürülen Reuters, yayınladığı mesajda katil İsrail'in adını geçirmedi.
İşgalci İsrail, Lübnan sınırına gerçekleştirdiği topçu atışlarında Reuters'ın yayın aracını da vurdu. Yapılan bombalamada Issam Abdullah isimli kameraman hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
İşgalcilere toz konduramadılar
Reuters olayın üzerine sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ekip arkadaşları için mesaj yayınladı.
Paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren işgalci İsrail'in ismi dahi geçirilmedi.
Mesajda, "Reuters kameramanı Issam Abdallah, Cuma günü güney Lübnan'da çalışırken öldürüldü. Issam, Güney Lübnan'da canlı video sinyali sağlayan Reuters ekibinin bir parçasıydı." ifadeleri kullanıldı.
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