Gazetecilere hakaretler yağdırmıştı! İP adayı Emre Kınay karakoldan bakın nasıl çıktı

İP'in yerel seçimlerde Kadıköy'den adayı olan Emre Kınay, saat 00.00'dan sonra dışarıda görüntülenince çılgına dönüp gazetecilere hakaretler yağdırdı.

Adeta çılgına dönen Kınay'ın, tartışma anında yüzünde maske olmaması, karakoldan çıkarken ise maskeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kavgada Maskesiz Karakolda Maskeli" başlıklı yazısı şöyle:

"Emre Kınay’la basın mensupları arasında Cihangir’de yaşananların ham video’sunu defalarca izledim. Ortada bu denli tartışmaya sebep olacak bir şey görmedim. Kameraların kayıtta olmadığı anlarda taraflar arasında bir şey oldu mu, bilmiyorum. Ancak izlediğim görüntülerde basın mensuplarının Kınay’a karşı hiçbir yanlışı yok. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu, sonrasında bunlar davaya dönüşür veya ceza çıkar mı? Sanmıyorum... Çünkü oyuncu, yasağın başladığı 00.00’dan sonra yarım saate yakın mekanda oturduysa bu konunun kendisine sorulması normal. İşin içinde ‘kamu yararı’ söz konusu. Sadece mekana, 00.00’da kapatmadığı için ceza kesilebilir; hepsi bu... O gece Emre Kınay’da bir şey dikkatimi çekti; o da şu: Oyuncunun basın mensuplarıyla tartıştığı, üzerlerine yürüdüğü anlarda yüzünde maske yok. Sadece onun değil, onu tutanda da maske yok. Sosyal mesafe hak getire...

Basın mensupları maskeli olduğu için, bağırdığı anlarda Kınay’ın ağzından çıkan partiküller arasında Covid-19 varsa hastalığın onlara bulaşmadığını umuyorum. Aynı Emre Kınay’ın polis karakoluna girerken ve çıkarken görüntülerine baktım, yüzünde maske vardı."