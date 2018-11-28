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Gazeteci Yusuf Kaplan'ın annesi vefat etti

Ünlü gazeteci Yusuf Kaplan'ın annesi vefat etti. Merhumenin cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Kayseri Hunat Camii'nde kılınacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:54
Gazeteci Yusuf Kaplan'ın annesi vefat etti

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan'ın annesi Hakk'a yürüdü.

Yusuf Kaplan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Annem vefat etti. Bizi yetim bıraktı gitti. Asalet, istikamet, sabır timsaliydi. Garip-gurabanın, kimsesizlerin elinden tuttu. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekânı cennet olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaplan, cenaze namazının bugün öğle namazına müteakip Kayseri Hunat Camii'nde kılınacağını duyurdu.

Gazeteci Yusuf Kaplan kimdir?

Yusuf Kaplan 1964 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat dalından mezun oldu.

1991 yılında East Angila Üniversitesi'nde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" isimli master tezi hazırlayan Kaplan, 1992 yılının Nisan ayında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktora yaptı.

İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslam, Kadın ve Aile gibi dergiler ile, Zaman ve Milli Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlanan Kaplan bir süre Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

5 Şubat 2006 tarihine kadar TV5 Genel yayın Koordinatörlüğü yaptı, daha sonra ise TVNET'in kurucuları arasında yer aldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:54
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YORUM YAZ

  • adem yamanadem yaman46 dk önce
    ALLAH RAHMET EYLEYE MEKANICENNET OLSUN, ALLAHALİLESİNE SABRI CEMİL İHSAN EYLESİN
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    rabbim rahmet eylesin ve huzurunda bütün müslümanlarla birlikte onu da sonsuz sevinç gözyaşına ilhak eylesin rabbim nihayetsiz kerem sahibidir
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    allahrahmet eylesinl
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