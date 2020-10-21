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Aktüel Gazeteci yazar Bekir Coşkun memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Gazeteci yazar Bekir Coşkun memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:32:39 -
Gazeteci yazar Bekir Coşkun memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Coşkun'un cenazesi, Ankara'da dün düzenlenen törenin ardından Şanlıurfa'ya getirildi.

Merkez Karaköprü ilçesi Tülmen Mahallesi'ndeki meydanda Coşkun için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ile Bekir Coşkun'un mesai arkadaşları ve meslektaşları saf tuttu.

Namazın ardından Coşkun'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bekir Coşkun'un eşi Andree, çocukları Tolga ve Ebru ile kardeşi Haluk Coşkun da taziyeleri kabul etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Bekir Coşkun, 18 Ekim'de akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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