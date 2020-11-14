Gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefat etti

Usta yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslan gibi bileğiyle savaştı. Babam Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadeleri ile duyurdu.

Daha önce iki kez kanseri yenen ve yakın zamanda akciğer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan yazar, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 9 Kasım'da yoğun bakıma kaldırıldı.

Öz geçmişi

3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Star Gazetesi yazarı Kekeç, 1978 yılında Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun olduğu ve doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı.

Liseden mezun olduktan sonra ailesinin rehberliğinde Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde üniversite hayatına başlayan Kekeç, 17 yaşında Gırgır dergisinde mizah hikayeleri yayınlamaya başladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.

Aynı dönemde Kekeç gazetecilik mesleğine ilk olarak "Milli Gazete" (1985), "Yeni Haber", "Zaman" (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarı olarak görev yaptı

Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Bir yıl Kanal 7'de de yorumcu olarak çalışan Ahmet Kekeç, aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma ve sohbet proğramının yanı sıra Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Ülke Maçları" nı da sundu.

Kekeç daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı, "Nerede Kaldık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan'la "Tarih" ve Ülke TV'de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile "En Sıra Dışı" ile ekrana geldi.

Kekeç, son yıllarda romanlara ağırlık verdi ve 2016 yılından bu yana Star Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyor.

Usta yazarın hayatı boyunca yazdığı eserler şu şekildedir:

Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).

Başkan Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta gazeteci, değerli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekân cennet olsun." ifadeleri kullandı.