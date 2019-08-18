Gazeteci Serdar Arseven’den önemli çağrı: Evlenelim, evlendirelim!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Boşanan çiftlerin sayısındaki hızlı artışın yanı sıra gençlerin evlenme yaşlarının da gittikçe yükselmesi, aile yapımızı ve sağlıklı nüfus artışımızı tehdit ediyor.

Bu konulardaki sıkıntılara sık sık dikkat çeken isimlerden biri de Gazeteci Yazar Serdar Arseven.

“Ailemizi tehdit eden” düzenlemelere, bazı sivil toplum örgütlerinin aile yapımızı hedef alan etkinliklerine tepkileriyle dikkat çeken Arseven, Milat Gazetesi’ndeki yazısında önemli tespit ve çağrılarda bulundu. Arseven, İktidar’dan ailemizi tahrip eden İstanbul Sözleşmesi’ne ve 6284 Sayılı Kanun’a ve süresiz nafaka uygulamasına son vermesini isteyen Arseven, ailelere de “evlenmekte zorluk çeken gençlerin işlerini daha da zorlaştırmamaları” yönünde çağrıda bulundu.

“İlle de şu kadar takı!”

Arseven yazısının “çağrı” bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Ey anne ve babalar:

Allah aşkına, evlilikleri zorlaştırmayın.

Lüks düğündü, takı üstüne takıydı, şuydu buydu, gençlerin işlerini daha da güçleştirmeyin!..

Evlendikten sonra, evlilik masraflarının borçlarını ödemeye çalışan nice genç görüyorum.

Bankalara borçlananları görüyorum, faizle dünya evine!

Yazıktır, günahtır! Gençlerimize kıymayın!..

Kızlarınıza oğullarınıza verilen kıymeti, evlilik sürecindeki harcamaların miktarıyla ölçmeyin!..

‘El-âlem ne der!’ baskısından kurtulun.

Ve ey zenginler…Özellikle de ‘MuhafakazaKÂR zenginler:

Lükse, şatafata savurduklarınızdan bir miktarını da gençlerin ‘vaktinde’ evlenebilmelerine katkı sağlamak için kullanın.

Yuva yıkıcıların gittikçe etkinlik kazandığı ve her tarafı (evet, evet her tarafı) kuşattığı bu süreçte, yuva kuranlardan olun”

Örtülü ve Örtüsüz Feministler!

Arseven’in yazısında şu ifadeler de dikkat çekti:

“ Son zamanlarda ‘Evlenme yaşı gittikçe artıyor, insanımız evlenmeye sıcak bakmıyor’ yollu haberlere sıkça rastlıyoruz.

Dış destekli İstanbul Sözleşmesi ve buna ‘paralel” 6284 Sayılı Kanun...

‘Örtülü ve örtüsüz feministlerin’ ortak ve organize faaliyetleri..

Ailemizin, -hem de böyle bir dönemde- yıpratılması, çökertilmesi…

‘Gayri Ahlâki’ oluşumların hiç olmadığı kadar etkinlik kazanması…

‘Aileyi Muhafaza’ bağlamındaki Anayasal görevlerin tam olarak yerine getirilmemesi…

Bir çok ‘Kurum’un, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi uygulamalarla, ailemizi, erkek ve kadın arasındaki tabii dengeleri alt üst etmesi…

Aile’nin ve dolayısıyla da ülkenin batışa sürüklenmek istenmesi…

Bunlar gündemimizde…

Artık 30’una geldiği halde evlenmemiş olanlara ‘geç kalmış’ gözüyle bakılmıyor.

Etrafımızda 30 yaşını hayli aştığı halde hiç evlenmemiş nice hanımefendi görüyoruz…

Böyle olunca da, ilk defa dede ya da nine olma yaşı ‘60’a dayanıyor…

Çok geç, çok!..

Evlenmek istemiyorlar, evet!.. ‘Tercih meselesidir, size ne!’ denebilir ama öyle şartlar ve öyle ortam oluşturulur ki çoğu vakit…

Biz, bizim zararımıza olan bir ‘fikri’ ya da ‘tavrı’ benimseriz!..

‘Rıza Üretimi’ diyorlar buna…

Boğazına geçecek ipi bir güzel yağlatırlar sana!..

‘Evlilik karşıtlığı’ sosyal medya üzerinden ve yanlış politikalardan güç alarak derinlik kazanıyor:

‘Evlenmek köleliktir, bekârlık ise sultanlık!’

‘Süresiz Nafaka’ gibi gayri hukuki, gayri insani uygulamalar, evlenmeme arzusunu veya evlenme korkusunu pekiştiriyor.

Bazı kanallardaki ‘feminist şov’lar, evliliğin ne kadar ‘tehlikeli bir şey’ olduğu yönünde ince telkinlerde bulunuyor.

‘Kadın ne derse doğrudur!’ yaklaşımı birçok erkeğin evlilik fikrine soğuk bakmasına yol açıyor.

‘En az üç çocuk!’ söylemi artık pek gündemde değil.

Çocuk külfet olarak görülüyor ve ‘süs köpeği’ dolaştıranların sayısı hızla artıyor!..

Bunların ‘güvenliğimizi tehdit’ boyutlarını bilirsiniz.

‘Aile meselesi’nin önemini benden çok daha iyi bilirsiniz…

Efendim;

Çok yazdık çok çizdik. Anlaşılan öyle büyük engeller var ki, öylesine zor mesele ki bu… ‘İktidar’ gerekli adımları bugüne kadar bir türlü atamadı.