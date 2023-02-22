"Gazeteci paşa" ile "şaplakçı hoca"ya bak sen! Hadi gidin işinize be

Hikmet Genç, "Suriye sınırından yüz binlerce mülteci Antakya'ya geldi" yalanını olmuş gibi tartıştıran Fatih Altaylı'yı isim vermeden çok sert bir şekilde eleştirdi. Akşam gazetesindeki yazısında, Altaylı'yı "gazeteci paşa", öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan Celal Şengör'ü de "şaplakçı hoca" diye nitelendiren Genç, şunları kaydetti:

"Suriye sınırından yüz binlerce mülteci Antakya'ya geldi yalanını olmuş gibi tartışıyorlar.

"İdlib'de 6,5 milyon Suriyeli var, sınırdan girebilirler. (Biz 30-40 milyon diye biliyorduk!) Hepsi değil ama çoğu 'radikal terörist'" deyip desteksiz sallıyor gazeteci paşa! ("Radikal terörist" ne menem bi'şeyse?!)

Atıp tuttuktan sonra Hatay Hataylılar tarafından terk edilirse sınırdan birilerinin girmesine bile gerek yok, yeteri kadar sığınmacı var. "Hatay bir Arap kentine dönüşmek üzere" kararını veriyor.

Yanındaki şaplakçı hoca; 'Hatay elden gidiyor' diyor. "Şaplakçı Jeolog" diye bildiğimiz hoca, demografiden de anlıyor demek ki?! (Doğrudur. İnsan dışkısının tadına bakmış bir kere. Her moktan anlar!..)

Diğer konuk Psikiyatri Profesörü Tamer Aker hafiften itiraz etmeye çalışıyor; "Biraz erken sanki Hatay elden gidiyor gibi söylemler. Daha 8'inci gün. Biraz sakin karşılamakta fayda var" diyor.

Ama her haltı bilen ulu gazeteci; "Sizi buraya demografi tartışmaya davet etmedik. Sizin de uzmanlık alanınız değil..." deyip susturuyor psikiyatri profesörünü. (Doğrudur. Psikiyatrinin sosyoloji, sosyal psikolojiyle ve dahi demografiyle ne alakası var değil mi?!..")

Bir hafta önceki yayındı bu.

Haşmetmeap gazeteci hep böyledir. Kerameti kendinden menkul olduğu için "oturduğu yerden" haber yumurtlayabilir. Bilim akıl izan onda!.. Ama sövmek isterse de söver.

Diyanet'i ayıplı fetva vermekle suçlar. Nass'tan bihaberdir. Ama fetva verir!

Hayatını İslami ilimlere vakfetmiş hocalara ders verir.

Ve;

"Sözde İslamcılara, İslam tarihi üzerine ders vermek zorunda kalmam ise benim değil, onların ayıbıdır. İslam'ı kilise kaynaklarından değil, İslam kaynaklarından öğrenmiş olsalardı, böyle bir şeyi yapmama gerek kalmazdı." der allamei cihan mütebahhir gazeteci!..

O değil de, neye yanarım biliyor musunuz?

28 Şubat sürecinde kendine verdiği yetkiyle, 'yeni vatandaşlık görevi' olarak kılık kıyafet kanununa aykırı dolaşanları, kolundan tuttuğu gibi karakola götüreceğini söyleyen, cadı avcısı gazetecidir kendisi.

Geçmişi, Müslümanlara ve dahi Müslüman kadınlara hakaretlerle doludur...

Bu milletin değerleriyle asla barışmadılar. Onlara göre kendileri dışındaki herkes "İslamcı dinci yobaz"dır...

Kendileri çağdaş laik bilimci akılcı aydınlanmacıdır?!

Aslında tek bildikleri şey, cuntacılık oynamaktır.

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü. Öyle ya da böyle hesap soruldu.

Lakin apoletlerini parlatan gazeteci paşa hâlâ balans ayarı çekmeye çalışabiliyor!..

İşte yanarım da buna yanarım..."