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Gündem Gazeteci Hıncal Uluç yaşamını yitirdi
Gündem

Gazeteci Hıncal Uluç yaşamını yitirdi

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 01:16:00 - 2022-11-21 01:22:09
Gazeteci Hıncal Uluç yaşamını yitirdi

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç uzun bir zamandır tedavi görüyordu.

Hıncal Uluç kimdir?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır.

 Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

 1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Yankı'da çalışmaya başladı. Yankı'daki ekip, eski Yenigün ekibi olduğu için uyum sorunu yaşamamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazmıştır. 1990 yılında ise Sabah'ta yazmaya başlamıştır.

 Daha sonraki dönemlerde ise TRT, TV8 ve NTV gibi birçok televizyon kanalında çalıştı. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı da yapmıştır.

Çalıştığı kanallar:

TRT

TV8

ATV

Sky Türk

Kanal 1

NTV Spor

NTV

A Spor

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