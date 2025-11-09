Gazeteci Erdem Atay’dan Fondaş gazetecilere Sert Suçlamalar: “Yabancı Ülkelerden Para Almak Meşru mudur?”

Paylaştığı videoda dikkat çeken iddialar sıralayan Atay, Ruşen Çakır’ı özellikle hedef aldı. Atay, Çakır’ın “eşiyle beraber Roma’ya belediyenin paralarıyla bedava tatile gittiğini” ve “İmamoğlu için çalıştığını” ileri sürdü. Ayrıca, diğer isimlerin de Ekrem İmamoğlu ile “dirsek temasını geçip sarmaş dolaş olduğunu” ve “İmamoğlu’nun reklamlarından para alıp almadıklarının sorgulanması gerektiğini” savundu.

Atay, bazı gazetecilere yönelik operasyonlar karşısında sıkça dile getirilen “gazetecilik suç değildir” savunusunu da eleştirdi. Konuşmasında şu çarpıcı soruları yöneltti:

“Gazetecilik suç değildir de Ruşen Çakır’ın Amerika’dan, İsveç’ten, Norveç’ten para alması mı meşrudur? Almanlara çalışması mı meşrudur bu gazetecilerin? İngilizlerden para alıp, İsrail’den para alıp onların sözcülüğünü yapması mı meşrudur?”

Atay, konuşmasının sonunda adalet vurgusu yaparak, “Bir adama haksızlık üzerinden başka isimlerin aklanmaması gerekir. Bizim günahımız varsa da bizi de affetmeyin kardeşim” dedi.

Video, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, gündemde geniş yankı uyandırdı.