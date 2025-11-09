  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Gündem Gazeteci Erdem Atay’dan Fondaş gazetecilere Sert Suçlamalar: “Yabancı Ülkelerden Para Almak Meşru mudur?”
Gündem

Gazeteci Erdem Atay’dan Fondaş gazetecilere Sert Suçlamalar: “Yabancı Ülkelerden Para Almak Meşru mudur?”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile meslektaşlarına sert eleştiriler yöneltti. Atay, aralarında Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Şaban Sevinç ve Aslı Aydın Taşbaş’ın da bulunduğu isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişki kurmakla ve yabancı kaynaklardan fon almakla suçladı.

Paylaştığı videoda dikkat çeken iddialar sıralayan Atay, Ruşen Çakır’ı özellikle hedef aldı. Atay, Çakır’ın “eşiyle beraber Roma’ya belediyenin paralarıyla bedava tatile gittiğini” ve “İmamoğlu için çalıştığını” ileri sürdü. Ayrıca, diğer isimlerin de Ekrem İmamoğlu ile “dirsek temasını geçip sarmaş dolaş olduğunu” ve “İmamoğlu’nun reklamlarından para alıp almadıklarının sorgulanması gerektiğini” savundu.

 

Atay, bazı gazetecilere yönelik operasyonlar karşısında sıkça dile getirilen “gazetecilik suç değildir” savunusunu da eleştirdi. Konuşmasında şu çarpıcı soruları yöneltti:

“Gazetecilik suç değildir de Ruşen Çakır’ın Amerika’dan, İsveç’ten, Norveç’ten para alması mı meşrudur? Almanlara çalışması mı meşrudur bu gazetecilerin? İngilizlerden para alıp, İsrail’den para alıp onların sözcülüğünü yapması mı meşrudur?”

 

Atay, konuşmasının sonunda adalet vurgusu yaparak, “Bir adama haksızlık üzerinden başka isimlerin aklanmaması gerekir. Bizim günahımız varsa da bizi de affetmeyin kardeşim” dedi.

Video, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, gündemde geniş yankı uyandırdı.

Fondaşları böyle beslemiş
Fondaşları böyle beslemiş

Gündem

Fondaşları böyle beslemiş

"Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?" Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar
“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Siyaset

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!
Gündem

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en önemli seçim vaatlerinden biri olarak ‘ucuzlatacağım’ dediği alkol yüzünden her gün canlar yanmaya devam ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23