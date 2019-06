Gazeteci Arseven'den seçmenlere çok kritik uyarı!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Gazeteci Serdar Arseven, 23 Haziran öncesi son değerlendirmesini yaparken oy kullanacak seçmenlere bazı uyarılarda bulundu. Seçimler sonrasında kazanan ya da kaybeden adaylar değil, İstanbullular olacak diyen Arseven, İmamoğlu ile Küçükkaya arasındaki otel görüşmesini de değinerek, "Gizlenmiş bir görüşme kameralarla dolu beş yıldızlı otelde yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Binali Yıldırım sürekli olarak neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattı. Somut projeler ortaya koydu. Sayın Ekrem İmamoğlu ise önceden hazırlanmışcasına elinde tablolarla bir şeyler anlatmaya çalıştı." diyen Arseven, "İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyundan sakladıkları otel buluşması ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Program öncesinde bir otelde Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu'nun danışmanları buluşuyorlar. Sayın Binali Yıldırım'ın da bir kanaldan kendisine bilgi ulaşana kadar haberi olmuyor." ifadelerini kullanan Arseven, şöyle konuştu:

"Eşit şartlar içinde bir programdan bahsedildi. Moderatör konuklardan birisi ile otel odasında buluşuyor. İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerine bakarsanız iki üç dakikalık buluşma oldu. İstanbul gibi bir yerde 2-3 dakikalık buluşma için otele mi gitme ihtiyacı duydunuz? Telefon var, görüntülü konuşma imkanları var."

"Gizli olduğu belli"

İmamoğlu tarafından otel görüşmesine ilişkin verilen cevabın basit kaldığını vurgulayan Arseven şunları söyledi:

"FOX TV diyor ki 'otele dava açacağız. Bu görüntüler birilerinin aline nasıl geçti?' 'İlk bakışta böyle bir şey nasıl oluyor?' diye düşünüyorsunuz. Gizli olduğu belli. En azından gizlenmiş. Bu görüşme her tarafı kameralarla dolu, beş yıldızlı otelde mi yapılır? Biz Gazeteci olarak şüphe duyarız. Burada da düşünüyorum ki İmamoğlu acaba bu durumu özel olarak ortaya çıkartarak gündem de kalmak mı istedi?"

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart öncesinde bir mağdur algısı oluşturmaya çabaladığını vurgulayan Arseven, "Şu anda AK Parti teşkilatı daha iyi çalışıyor. Milletvekilleri de alanda. Sandık güvenliği açısından tedbirler de daha sıkı tutuluyor. AK Parti öne geçmiş durumda. Acaba diyorum ki her şey AK Parti için iyi giderken İmamoğlu gündemde daha çok konuşulmak mı istiyor?" ifadelerini kullandı.

Böyle bir tarihi yayından evvel yapılan görüşmenin asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu söyleyen Arseven, "Objektiflik iddiası vurgulanırken, her iki adaya da net bir bilgilendirme yapılır. Bu otel buluşması işi enteresan bir iş. Hiç kimsenin bilmemesini istediğin buluşmayı sızacağı aşikar bir ortamda yapmazsın."

"Hedef ne?"

23 Haziran seçimleri için İstanbullulara uyarılarda bulunan Serdar Arseven, sözlerine şöyle devem etti:

"Her iki adayın hedefi de seçimi kazanarak başkan olmak. Peki vatandaş için hedef ne? Tabii ki ülkenin menfaati düşünülecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu bir tartıya koyulacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun nerelerden destek aldığı biliniyor. Hangi yapıların destek verdiğini herkes biliyor. Bu grupla sevap diye mi ona destek veriyorlar? Destekliyorlarsa bunun karşılığını almak için kapısına dikilecekler. Ekrem İmamoğlu'nun kazanması İstanbul için çok kötü olacak. Buradan da Cumhurbaşkanlığına doğru bir yürüyüş çıkmaz. CHP'nin iç yapısını biliyoruz. İmamoğlu oradan alacak da bir siyasi kariyer örecek de sayın Kılıçdaroğlu buna müsade edecek. Ekrem İmamoğlu böyle bir konumda. Kazanan her şeyi kazanmış ve kaybeden her şeyi kaybetmiş olmaz."