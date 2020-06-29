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Ekonomi

GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:08:44 -
GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek

ANKARA (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren GAZDAŞ, doğal gaz dağıtım hizmetlerini "Zorlu Enerji" ismi ve logosuyla sürdürecek.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bünyesi altında bulunan şirketleri aynı isim ve logoyla tek çatı altında birleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Trakya'nın Çorlu ve Marmara Ereğlisi hariç tüm bölgelerinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gösteren GAZDAŞ, 387 bin abonesine "Zorlu Enerji" ismi ve logosuyla hizmet verecek.

Abone nezdinde şirket faaliyetlerinin aynı şekilde devam edeceği marka değişimi, 26 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere bölge ofisleri, saha araçları ve iş kıyafetlerinin değişimiyle birlikte hayata geçti.

Zorlu Enerji, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak yapılan isim ve logo değişikliğiyle ilgili banka ve anlaşmalı kurumlara operasyon öncesi bilgi verdi.

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