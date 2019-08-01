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Gazâlî’den Osmanlı müziğine toplumu aydınlatan eserler VBKY’de

VakıfBank Kültür Yayınları’nın okurla buluşturdukları arasında tarihten edebiyata, biyografi çalışmalarından bir döneme ışık utan edebi eserlere kadar birçok önemli kitap yer alıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
Gazâlî’den Osmanlı müziğine toplumu aydınlatan eserler VBKY’de

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) beşeri bilimler alanında eserler yayımlıyor. Felsefe, tarih, sanat, iktisat, edebiyat, kesişimler, insan ve toplum kategorilerindeki çalışmaları okura sunan VBKY’nin kitapları Osmanlı müziğini aydınlatıyor, sosyoloji disiplinine yön veriyor, İslâm âlimi Gazâlî’nin yaşamını ve eserlerini enine boyuna değerlendirirken, iki yüz yıl önce sanayileşmeye başlayan Rusya’nın günlük yaşamını analiz ediyor. Birçoğu Türkçe’de ilk kez yayımlanan kitaplardan bazıları şöyle:

Osmanlı müziği son derece gelişkin

Türk makam müziğinin tüm detayları, akademisyen ve bestekâr Gönül Paçacı Tunçay’ın iki cilt halinde yayımlanan “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak” isimli çalışmasında inceleniyor. Bunu yaparken Anadolu türkülerinden kantolar ve ilahilere, mehterhâne notalarından yabancı kayıtlar, mecmualar ve kuramlara kadar yararlananan Tunçay, “… Osmanlı müziğinin uzun zamanlar boyunca şifahen aktarılan, hafızadan hafızaya geçen ve doğal frekanslara dayalı aralıklarla çeşni ve makamlardan temellenen yapısı, kendi içinde son derece gelişkin ve bütünlüklüdür” diyor.

Gazâlî’nin yaşamı ve mirası

İslâm âlimi Ebu Hamid el-Gazâlî, özellikle fıkıh ve kelâm doğrultusunda ortaya koyduğu etkin çalışmalarıyla tanınıyor. Yalnızca Doğu’da değil, Batı’da da büyük saygı gören Gazâlî, ABD’li İslam tarihçisi Eric Ormsby’nin yazdığı “Gazâlî: İslamın Dirilişi”nde yaşamından eserlerine, kimlerden etkilendiğinden yaşadığı dönemin özelliklerine kadar tüm detaylarıyla okura ulaşıyor. Ormsby, “Eserlerinin kapsamının genişliği, kavrama yeteneği ve yarattığı etkiyle Gazâlî, düşünce tarihinin en önemli isimleri arasında, Augustinus, Maimonides (İbn Meymûn), Pascal ve Kierkegaard ile birlikte anılmayı hak etmektedir” sözlerini kaydediyor.

132 yıl sonra Türkçe’de

Sosyoloji disiplinin kurucularından Alman düşünce adamı Ferdinand Tönnies, “Cemaat ve Cemiyet”te çalışmasına adını veren bu iki kavramı geniş bir perspektifte değerlendiriyor. Tönnies, beraberlik duygularının kök saldığı cemaatlerde “topluluk” ruhunun, bireyselliğin ön plana çıktığı cemiyetlerde “toplum” anlayışının kabul gördüğünü söylüyor. 132 yıl önce kaleme alınan çalışma, yazımında diyalektik yöntemin benimsendiği iç içe geçen üç kitaptan oluşuyor. İlk kitapta topluluk ve toplum teorileri, ikinci kitapta karşıtlıklarıyla insan iradesi ve dönüşümü, üçüncü kitapta ise mülkiyet kavramı doğrultusunda hukuki yapılar ile toplumsal yaşayış biçimleri anlatılıyor.

Bir zamanlar Rusya’da yaşamak

Sanayi Devrimi her alanda kendini gösterdi. Şehirlere göç başladı, aile fertleri birbirinden uzaklaşırken aile içi iş bölümleri bu durumdan fazlaca etkilendi. Romanlarında Rusya’nın kırsal kesimindeki sosyal dokuyu gerçekçi bir üslupla ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç’in yazdığı “Balıkçılar” da bu atmosferi yansıtan bir Rus klasiği. Rus edebiyatının altın çağında yayımlanan “Balıkçılar”, 19’uncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile beraber değişen kırsal yaşamı gözler önüne seriyor. Türkçe’de ilk kez VBKY’nin okura sunduğu bu klasik roman, bir balıkçı ailesinin sevgi ve dayanışmayla örülü dramatik öyküsünü okura ulaştırıyor. 


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
  1. VakıfBank Kültür Yayınları
  2. VakıfBank
  3. Ferdinand Tönnies
  4. Gönül Paçacı Tunçay
  5. Sanayi Devrimi
  6. Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç
  7. Ebu Hamid el-Gazâlî
  8. Gazâlî

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