Gaza gelen başpiskopostan hezeyanlar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ikinci Hrisostomos yerine geçen Başpiskopos Georgios, cübbesini giyer giymez siyasi mesajlar verdi. Georgios, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'ın da hazır bulunduğu kilisedeki törende Türkiye'yi hedef alan hezeyanlar savurdu.

Türkiye'nin meşru haklarını savunmasına karşılık olarak Avrupa'nın kışkırtmasıyla Ege'de ve Akdeniz'de düşmanca bir tutum sergileyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Ankara'yı hedef hezeyanlar gelmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde geçen aralık ayında hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yerine geçen Başpiskopos Georgios, pazar günü düzenlenen törenle cübbesini giyip görevine başladı.

Lefkoşa'daki Rum Kilisesi Aziz Barnabas Katedrali'nde düzenlenen törene, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Demetriou ve kabine üyelerinin yanı sıra Yunanistan Başpiskoposu II. Yeronymos ile Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus katıldı.

Törende yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef alan Georgios, Ankara'nın Kıbrıs'ta yürüttüğü politikalara Rum Kilisesi olarak seyirci kalmayacakları hezeyanını savurdu. Rumların hakkının tastamam verilene kadar da hiçbir anlaşmaya onay vermeyi düşünmediğini söyleyen Georgios, Türkiye'yi adada işgalci olmakla itham etti.

Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.