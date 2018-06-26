Gaz sorunu yaşayanlara alternatif bitki çayı tarifleri

NEDEN ŞİŞKİNLİK VE GAZ OLUŞUR?

Gün içinde hızla tüketilen gazlı içecekler, ağır ve yağlı gıdalar vücudun sindirim sisteminin çalışmasını zorlaştırmaktadır. Bu zorluklar bir takım hareketlerle vücuttan atılmasını kolaylaştırmaktadır ancak sürekli oturarak çalışmakta olan kişilerin midelerinde hava baloncuklarının oluşma riski oldukça yüksek olmaktadır ve bu durumda gaz ve şişkinlik sorununa sebep olmaktadır.

Sindirim esnasında toleresi yapılamayan hava baloncukları, gaz oluşumuna neden olmaktadır. Gaz oluşumunu önlemek adına alınabilecek bazı basit önlemler ise; şeker ve tuzu kararında tüketmek, ağır beslenmeden kaçınmak ve hareketli olmaya çalışmak olmaktadır. Eğer sizde gaz sorunu yaşıyorsanız sizinle paylaşacağımız bitki çaylarını hazırlayarak ve tüketerek bu sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

NANE ÇAYI

Gaz giderici bitkisel çaylar denildiği zaman ilk akla gelen ve en tanınmışı nane çayıdır. Mis gibi kokan kuru veya taze nane yaprakları ile bu çayı çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Nane çayının temel görevi, vücudumuzdaki sindirim kaslarının yumuşamasına yardımcı olarak birikmiş olan gazın daha rahat bir şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olmasıdır.

Nane çayını hazırlamak için; 1 çay kaşığı kadar kuru naneyi 1 bardak kaynamış suya eklemeniz ve 5 – 10 dakika kadar demlemeniz yeterli olmaktadır. Ancak nane çayını reflü rahatsızlığı olan kişiler tüketmemelidir. Çünkü bu çay midede oluşmuş olan asidin yemek borusuna çıkışını kolaylaştırması sebebiyle zararlı olabilmektedir.

MELİSA ÇAYI

Melisa çayı, gaz giderici bitkisel çaylar ailesine mensup ikinci önemli çay çeşididir. Nane ailesinden gelmekte olan melisa çayı, sindirim rahatsızlığına iyi gelmesinin yanı sıra kişiyi rahatlatıcı, uyku sorununu giderici ve iştahını arttırıcı etki göstermektedir. Melisa çayının mide kramplarını hafifletici ve gazın vücuttan atılmasını hızlandırıcı etkisinden faydalanmak için; 1 tatlı kaşığı kadar kuru melisa yaprağının 1 bardak kaynamış suya atılması ve 10 dakika süreyle demlenmesi yeterli olmaktadır. Süre dolduktan sonra süzerek içebilirsiniz.

Uyarı: Antidepresan tarzında yatıştırıcı ilaç kullanan kişilere melisa çayı önerilmemektedir. Çünkü etkisi tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.

REZENE TOHUMU ÇAYI

Gaz giderici bitkisel çaylar arasında rezene tohumu çayı da yer almaktadır. Bu çay çeşidi, kişide gaz oluşumunu engellemesinin yanı sıra gazın geçişini de kolaylaştırmaktadır. Tavsiye olarak bu çayın etkisini arttırmak adına anason tohumu ve dereotu ilavesi yapmanızı tavsiye ederiz. Ancak rezene tohumu çayının tüketimi epilepsi hastalarına önerilmemektedir. Ayrıca nadirde görülse bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilmektedir.

KARAHİNDİBA KÖKÜ ÇAYI

Bu çay çeşidi özellikle gaz sıkıntısı sebebinin; hormonal değişimlerin ve fazla sodyum tüketimi sebebiyle vücudun su tutması durumlarında diüretik olarak kullanımı vakalarında önerilmektedir. Karahindiba bitkisi; A, B,C ve D vitaminleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum mineralleri açısından önemli bir depo görevi üstlenmektedir.