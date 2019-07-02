Mide ve bağırsak gazına karşı doktora ne zaman gitmeli? Gaz ve şişkinlik giderici bitkisel kür. Bağırsağımızdaki gaz bizi şişiriyor. Sağlıklı bir insan vücudundan az da olsa gaz bulunması gerekir. Gaz ve şişkinliğin 30-55 yaşları arasında daha sık görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, bağırsak gazlarının; hava yutma, gıda ile karışık hava yutma, bağırsaktaki kimyasal reaksiyonlar, kandan gazların yayılması, mikrobiyal metabolizma, bağırsak bakteri dengesizliği sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. Peki gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir? Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür nasıl hazırlanır?

Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür

Kaynayan 1 su bardağı suya 50 kuruş büyüklüğünde kök zencefilin bıçakla bir defa kesip atınız ve 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra süzüp ılımaya bırakınız. Akşam yemekten 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz. Taze hazırlanmalıdır. Uygulamayı 1 ay boyunca devam ettiriniz.

Bir su bardağına yarım çay kaşığı kimyon koyun yine aynı suya yarım çay kaşığı kuru karanfil ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde yarım çay kaşığı kekik koyabilirler. Bu karışımı yemeğin üzerine içebilirler

Gaz şişkinliği için hangi doktora gidilir?

Gaz rahatsızlığı olanlar Gastroenteroloji bölümden randevu almalıdır.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

Kabızlık

İshal

Kusma

Bulantı

Karın ağrısı

İrritabıl barsak sendromu

Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

Safra kesesi ağrısı.

Midede yanma hissi

Midede ekşime hissi

Aşırı geyirme

Aşırı gaz çıkarma

Mide hastalıkları,

Bağırsak hastalıkları,

Karaciğer hastalıkları,

Safra kesesi ve yolları hastalıkları,

Pankreas hastalıkları,

Sarılıklar,

Hepatitler