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Gayrimeşru ilişki ödemesi başını yaktı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:47:00 -
Gayrimeşru ilişki ödemesi başını yaktı

Eski ABD Başkanı Trump, porno filmlerinde yer alan Stormy Daniels'e sus parası ödemesiyle bağlantılı bir ceza davasıyla ilgili duruşmaya katıldı.

Eski ABD Başkanı Trump, porno filmleri yıldızı Stormy Daniels'e sus parası ödemesiyle bağlantılı bir ceza davasıyla ilgili duruşmaya katıldı. Duruşmaya Trump'ın tavırları damga vurdu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, porno filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödemesiyle yönelik suçlamalarla ilgili iddianame için yürütülen davanın devamı bugün görülüyor.

 

New York'ta bulunan federal mahkeme binasına gelmeden önce güvenlik güçleri bina çevresinde önlem aldı. Trump karşıtı bazı vatandaşlar, binanın çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. Trump, Manhattan yapılan duruşma sırasında mahkeme salonu dışında sürece ilişkin tepki gösterdi. Duruşma öncesi Trump'ın sinirli tavırları dikkat çekti. New York Şehri Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma dünya basını tarafından takip ediliyor.

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