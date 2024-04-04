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Aktüel Gayr-i meşru ilişki faciayla sonlandı!
Aktüel

Gayr-i meşru ilişki faciayla sonlandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 20:43:00 -
Gayr-i meşru ilişki faciayla sonlandı!

Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken gayri meşru ilişki yaşadığı kişiyle tartışan şahıs kaza yaptı. Kazanın ardından devam eden tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.B., otomobiliyle seyir halinde giderken F.C. isimli kadınla tartıştığı sırada kaza yaptı.

Boğazını kesti!

Kazanın ardından devam eden tartışma sırasında E.B., yanında bulundurduğu bıçakla 42 yaşındaki F.C.'nin boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahıs E.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Polis, olayın yaşandığı otomobilde ve kaza alanında inceleme yaptı.

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