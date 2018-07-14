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Gattuso'ya büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

İtalyan takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gattuso hakkında para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:39
Gattuso'ya büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

UEFA'nın finansal fair-play kriterlerine takılan ve Avrupa'dan men edilen Milan, bir sorunla daha boğuşuyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında, Mayıs 2014'te iflas eden ve yüzde 35'ine sahip olduğu bir domuz çiftliğinde para aklama suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

42 KİŞİ SORUŞTURMA ALTINDA

Gattuso'nun dışında 42 kişinin daha soruşturma altında olduğu belirtildi. Gattuso, Kasım 2011 ile Aralık 2013 arasında domuz çiftliğinin hissedarlarından biriydi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:39
  1. Avrupa
  2. İtalya
  3. Milan
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