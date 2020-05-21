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Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı'nda tanıtım atağı

AfyonKarahisar Belediyesi, kentin meşhur lezzetleri kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeğinden hazırlanan gastronomi paketlerini Türkiye'deki ulusal televizyonlar, tanınmış ünlü şefler, gurmeler, yemek ve seyahat yazarlarına kargo aracılığıyla gönderiyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:31:37 -
Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı'nda tanıtım atağı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin meşhur lezzetleri kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeğinden oluşan gastronomi paketlerini Türkiye'deki ulusal televizyonlar, tanınmış ünlü şefler, gurmeler, yemek ve seyahat yazarlarına kargo aracılığıyla gönderiyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinin tanıtımı amacıyla seferberlik başlatıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde kurulan Gastronomi ve Dış İlişkiler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeğinden oluşan paketler hazırlandı.

Ramazan Bayramı ve tanıtım amacıyla ilk etapta, ulusal televizyonlar, tanınmış ünlü şefler, gurmeler, yemek ve seyahat yazarlarına kargo aracılığıyla gönderilen yöresel lezzetler, ayrıca sosyal medya platformlarında @Gastroafyon adıyla oluşturulan kurumsal hesaplar üzerinden düzenlenen yarışmalarla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm dünyada doğru ve sağlıklı beslenme bilincinin önem kazanmasını fırsata çevirmek isteyen Afyonkarahisar, tanıtımda özellikle doğal ürünleri ön planda tutarak, salgın sonrası Türkiye'nin gastronomi turizm pastasından hak ettiği payı almayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, yaptığı açıklamada, kentin meşhur tatları lokum, sucuk ve kaymak gibi ürünlerinin yanı sıra 600’den fazla yöresel lezzetiyle çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Kentin konum itibarıyla birçok şehrin geçiş noktasında olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Şehrimizin bu avantajını da kullanarak, gelip geçilen ve mola verilen bir şehir değil, yöresel lezzetleriyle özellikle uğranılan bir şehir imajı oluşturmak istiyoruz. Afyonkarahisar'ımız yıllardır da termal ve tarih turizminde önemli bir yere sahip. Elbette biz insanlara sadece yemek vadetmiyoruz. Herkes tarafından görülmesi gereken 8 bin yıllık tarihe sahip bir şehir vadediyoruz. Camileri, medreseleri, çeşmeleri ve tarihi konaklarıyla Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin çok özel örneklerini vadediyoruz. Herkesi Afyonkarahisar'a davet ederek bu şehri yaşayın diyoruz."

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