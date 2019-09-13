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Gastronomi kentinde türkülerle biber hasadı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastroloji Festivali’nde (GastroAntep) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve dünyaca ünlü 40’dan fazla Michelin Yıldızılı şefin biber hasadı ile başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 13:10
Gastronomi kentinde türkülerle biber hasadı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastroloji Festivali’nde (GastroAntep) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve dünyaca ünlü 40’dan fazla Michelin Yıldızılı şefin biber hasadı ile başladı. Türküler eşliğinde yapılan hasatta renkli görüntüler ortaya çıktı.


Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde şalvar giyen Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve 40’ı aşkın Michelin Yıldızılı şef, biber tarlasına girerek, acısı ile iştah açan Gaziantep biberi topladı. Yöre halkı ise hasada bölgeye has barak havası olarak bilinen türkülerle eşlik etti. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen ve 500’den fazla Antep yemeğine lezzet katan biberlerin hasadında ise biberin acı tadının aksine sıcak ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Biberin hem lezzet hem şifa olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, "Biberimiz, hem lezzet hem şifadır. Hep birlikte bunu Dünya sofrasına koyacağız. Geçen yıl şehrimize gelen Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, bu lezzeti sofralarında kullandılar, şimdi ülkelerine Nurdağı ve İslahiye’nin biberlerini alıyorlar, market zincirlerinde satılmaya başlandı"


Biberin sağlık açısından önemi ile ilgili de bilgi veren Şahin, "Gaziantep tarlalarında yetişen bu kırmızı biberlerin sağlığa faydası ise saymakla bitmiyor. "Zayıflatıyor. Bende zayıfladım. Kansere iyi geliyor. Antioksidan etkisi var. Kanseri önleme etkisi var" diye konuştu.


Programda Milletvekili Bakbak ve yöre halkı da tüm dünyayı, Antep lezzetlerini tatmak ve mutfağının ana harcı olan malzemelerin üretimini yakından görmeleri için kente davet etti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:10
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