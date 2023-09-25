GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ne 1 milyon 200 bin ziyaretçi katılım sağladı

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için bu yıl 5’incisi düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’ne farklı şehirlerden ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılım sağladı.

Michelin yıldızlı ve yabancı şefler ziyaretçileri lezzet yolculuğuna çıkardı

Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirdi.

Gastroantep sanatsal programlarıyla öne çıktı!

Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Festivalde geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verildi.

Refik Anadol tarafından yapay zeka ile hazırlanan Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi ziyaretçilerine festival boyunca kapılarını açtı. Benzersiz ve sürükleyici bir deneyim imkanı sunan Rönesans Rüyaları Sergisi, dünya ve sanat tarihi üzerinde önemli bir yeri olan Rönesans Dönemi’nin eserleriyle ziyaretçilerin modern imkanlarla bağlantı kurmanın farklı, yeni ve şiirsel bir yolunu sundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Ersoy ve Başkan Şahin Şef Arda Türkmen ile gastronominin geleceğini konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Şef Arda Türkmen ile "Gastronominin Geleceği ve Yeni Trendlerin Belirlenmesi” konulu söyleşiye katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve il protokolünün de izleyici olarak yer aldığı Festival Park Lezzet Sokağı’nda yapılan Sözen Grup CEO’SU Gökmen Sözen’in moderatörlüğündeki söyleşide gastronomi dünyası, Gaziantep Mutfağı, gastronominin geleceği, sürdürülebilirlik ve tanıtım gibi konulara değinildi.

Başkan Şahin Moderatörlüğü'nde kadının gücü konuşuldu

Festival kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in moderatörlüğünde Kültür, Sanat ve Gastronomi’de Kadın’ın Gücü Paneli düzenlendi.

Pek Food Kurucu Ortağı Dila Konukoğlu, Empati Sosyal Sorumluluk & Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Topçuoğlu ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi’nin konuşmacı olarak katıldığı panelde kadın bakış açısı, kadının duygusal zekası, üretimde kadının yeri ve gastronomideki değeri üzerinde duruldu.

Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki açılış programıyla başlayan GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, 9 günlük süre zarfında Türkiye’nin ilgi odağında oldu. Özellikle yöresel ürünleriyle yerli ve yabancı turistin uğrak mekanlarından biri olan Gaziantep, gastronomi dalında ne kadar iddialı olduğunu festivalde sunduğu eşsiz tatlarla bir kez daha gösterdi. Yoğun katılımın olduğu festivalde gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından birçok kişi katıldı.