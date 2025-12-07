Gassal 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

Gassal dizisi, iki sezonluk başarısının ardından yeniden gündemin merkezine yerleşti. Özellikle üçüncü sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerine dair soru işaretleri çoğaldı. İzleyiciler şimdi hem yayın tarihini hem de kadroya katılan sürpriz isimleri merak ediyor. Gassal 3. sezonda nelerin değişeceği, hikayenin nasıl bir yön izleyeceği ve yeni yüzlerin kimler olacağı merak ediliyor. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman başlıyor?

Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Gassal’ın 3. sezonu için tarih açıklaması yapılmadı. Yayınlanan fragmanın ardından gözler tabii platformundan gelecek duyuruya çevrildi. Sezonun başlangıç takviminin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Yeni sezonda kadroya kimler katıldı?

Diziye 3. sezonda Timuçin Esen sürprizi damga vurdu. Fragmanda görülen başarılı oyuncunun yeni sezonda yer alacak olması izleyicilerin ilgisini artırdı.

Gassal 3. sezon oyuncu kadrosu

Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş, Timuçin Esen, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu.

Fragman yayınlandı

Tabii’de yayınlanan 3. sezon fragmanında Timuçin Esen’in yer aldığı sahneler büyük ilgi gördü. Fragman, dizinin yeni sezonunda sürpriz karakterlerle daha yoğun ve güçlü bir hikaye anlatımının izleyiciyi beklediğini gösteriyor.