Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) nasıl yapılır?

MALZEMELER

4 su bardağı domates suyu

4 adet küp doğranmış domates

2 adet küp doğranmış kırmızı soğan

3 diş sarmısak

1 adet küp doğranmış salatalık

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1 adet küp doğranmış kırmızı biber

Yarım demet kıyılmış dereotu

4 çorba kaşığı zeytinyağı,

Tuz

Üzeri için:

2'şer adet salatalık,

Domates ve kırmızı biber

1 adet soğan

HAZIRLANIŞI:

Domates suyu, domates, soğan, sarmısak, salatalık, üzüm sirkesi, kırmızı biber, dereotu ve zeytinyağını blenderden geçirin. Tuzu ilave edipkarıştırın. Servis tabaklarına pay edin. Üzeri için salatalık, domates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı kıyın. Tümünü harmanlayıp, her tabağın üzerine 3'er çorba kaşığı ekleyin. Soğuk servis yapın.