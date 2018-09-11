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Gasp suçundan gözaltına alındı, gerçek karakolda ortaya çıktı! Tam 13 cinayetin...

Ordu'da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen zanlı, güvenlik nedeniyle Trabzon cezaevine nakledildi.

11 Eylül 2018 Salı 15:45
Gasp suçundan gözaltına alındı, gerçek karakolda ortaya çıktı! Tam 13 cinayetin...

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu isimli kadının öldürülmesiyle başlayan, ardından toplamda 13 kişinin katili olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu (44), Ünye Kapalı Cezaevine konuldu.

Ancak cezaevinde diğer mahkumlarla sorun yaşadığı belirlenen Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle Trabzon Cezaevine nakledildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:45
  1. Trabzon
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