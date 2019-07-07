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Gary Medel ile Messi birbirine girdi

Güney Amerika'nın komşu iki ülkesi Arjantin ve Şili, Copa America'da üçüncülük için sahaya çıktı. Maça, kırmızı kartla son bulan Lionel Messi ve Gary Medel kavgası damga vurdu!

07 Temmuz 2019 Pazar 00:41
Gary Medel ile Messi birbirine girdi

Medel'in Messi'nin üzerine yürüdüğü pozisyonda hakem iki isme de kırmızı kart gösterdi. Corinthians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, ilk yarıda Sergio Aguero (12') ve Paulo Dybala'nın (22') golleriyle öne geçti.

Messi ve Medel, kavga edince atıldılar

İlk yarının bitimine dakikalar kala Messi ile pozisyona giren Medel, sinirlerine hakim olamayıp kafa atmaya çalıştı. Takım arkadaşlarının araya girdiği olay sonrası hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyundan attı.

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 00:41
  1. Messi
  2. Medel

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