Gary Medel, arkadaşlarının kararıyla kaptan oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel, Şili Milli Takımında kaptanlığa getirildi.

Basın toplantısında konuşan tecrübeli oyuncu, "Kaptan olmak büyük bir sorumluluğu da yanında getiriyor. Claudio Bravo yıllar boyu iyi şekilde görevini yaptı. 31 yaşında bunu başarmış olmak da benim için önemli." ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE MAÇINDA MEDEL, SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

Şili, hazırlık maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek ve Medel bu karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkacak.