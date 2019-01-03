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Garry Rodrigues Galatasaray'dan ayrıldı mı? Garry Rodrigues hangi takıma gidiyor? Garry Rodrigues'in bonservisi ne kadar?

Galatasaray Kulübü'nde Garry Rodrigues, Al Ittihad takımıyla anlaşmaya vardı. Son gelişmelere göre; yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Rodrigues'in Al Ittihad'dan senelik 5 milyon Euro alacağı belirtildi. Sarı kırmızılılar, transferi KAP'a bildirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 23:10
Garry Rodrigues Galatasaray'dan ayrıldı mı? Garry Rodrigues hangi takıma gidiyor? Garry Rodrigues'in bonservisi ne kadar?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile transfer görüşmeleri yapmak yola çıktı. Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı kırmızılılar, bu parayı Rodrigues'ten elde etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru varken ihtiyaç yok denilen Rodrigues'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.

Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray forması ile 20 karşılaşmada 1,513 dakika süre alırken 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY KULÜBÜ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 23:10
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